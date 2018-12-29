В квартире на Яхтенной найден труп капитана дальнего плавания

В голове у покойного зияла рана.

В Приморском районе Петербурга найден мертвый капитан дальнего плавания, работавший в "Дальневосточном пароходстве". По данным полиции, жертва обнаружена с простреленной головой. Тело 48-летнего мужчины лежало в его собственной квартире по Яхтенной улице, 6 корпус 1. О трагедии оперативникам стало известно утром 16 января.

На данный момент эксперты уверены, что криминала в гибели петербуржца нет. Однако, труп направлен в морг для исследования.

Напомним, что поезда на переезде в Кудрово снизили скорость после ДТП с маршруткой.

Фото: Piter.tv