Жуткая авария под Саратовом: Легковушка влетела под фуру

В сети появились фотографии с места происшествия. Сообщается, что пострадавшие водитель и два пассажира, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Страшная авария произошла накануне поздним вечером, 17 мая, на Ново-Астраханском шоссе в Саратовской области.

Автомобиль ВАЗ-2114 допустил столкновение с грузовиком, влетев под заднюю часть грузовика. От мощного удара переднюю часть автомобиля сильно искорежило. Водитель отечественно автомобиля и его два пассажира получили различные травмы и были в срочном порядке госпитализированы в больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работали правоохранительные органы, сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

Подробности ДТП выясняются.

Фото: chpsaratov.ru

Видео: Piter.TV