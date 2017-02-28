Женщина расправилась с мужем прямо у праздничного стола

Жительница Петербурга во время празднования 23 февраля набросилась на супруга и нанесла ему несколько ножевых ранений

По предварительной информации, трагедия разыгралась на Камышовой улице во время застолья. Супруги отмечали 23 февраля, по некоторым данным, не обошлось без алкоголя. По неустановленной причине вспыхнула ссора. Решив доказать мужу свою правоту, женщина 1970 года рождения схватила нож. Бросившись на супруга, она нанесла ему несколько ножевых ранений.

По всей видимости, осознав содеянное, жена вызвала «Скорую помощь», мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи сделали все возможное, но спасти пострадавшего не удалось. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую в убийстве. Женщине предъявлено обвинение, в данный момент находится под стражей, идет расследование уголовного дела, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также мотивы, которые заставили жену взяться за нож и нанести удар супругу.

Видео: архив канала Piter.tv