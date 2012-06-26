Завораживающе красивые и грустные кадры кладбища самолетов опубликовали ВМС США

ВМС США сняли видеоролик с самого крупного кладбища авиатехники в Аризоне

В интернете появилось видео снятого и опубликованного ВМС США из Аризоны.

Впечатляющие завораживающие кадры данного видео показывают самое крупное кладбище авиатехники. Это печальное место находится на авиабазе Дэвис - Монтен в штате Аризона и занимает площадь 2600 акров (более 10 квадратных километров). Там находится более 5000 единиц самолетов и спецтехники, отслуживших свой срок.

Отмечается, что первые списанные самолеты были отправлены сюда в 1949 году. Количество списанной техники пополняется ежегодно на 400 единиц. Часть из них разбираются на запчасти, которые перепродают в другие страны.

Видео снято в специальном режиме, и видно как облака несутся над неподвижными самолетами. А ведь когда-то эти самолеты неслись над неподвижными облаками.

Видео: YouTube/ USNI News Video