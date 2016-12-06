Замначальника полиции Пушкина задержали за колоссальную взятку

Заместителя начальника Пушкинского ОМВД, отвечающего за обеспечение общественного порядка подозревают в коррупции.Накануне вместе с неким иностранным бизнесменом к нему пожаловали сотрудники собственной безопасности главка. Увиденному они сильно поразились.

Как сообщает "Фонтанка", замначальника Пушкинского ОМВД, отвечающего за обеспечение общественного порядка подозревают в коррупции. Накануне вместе с неким иностранным бизнесменом к нему пожаловали сотрудники собственной безопасности главка. И сильно удивились.



Сумма, озвученная подполковником белорусскому бизнесмену за услуги по покровительству, оказалась сенсационной. 1500 рублей, именно столько было в руках у полицейского, когда после передачи взятки сотрудники собственной безопасности вошли в кабинет.

После полученного признания его отпустили под подписку о невызде.



В полиции сообщили, что в ОМВД уже готовились к увольнению замначальника на пенсию.



По данным "Фонтанки", вместо заслуженного отдыха его теперь ждет отправка в места не столь отдаленные на срок до трёх лет.