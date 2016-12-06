В Петербурге задержаны члены ОПГ за ограбление

В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении и ограблении.

В Петерубрге 21 июня были задержаны сотрудниками уголовного розыска два петербуржца 34 и 39 лет, а также житель Чеченской республики 25 лет.

По версии следствия группа 6 июня на улице Лесной в Новодевяткино совершили нападение на трех человек. Они угрожали ножами и пистолетом. Далее у пострадавших были угнаны автомобили BMW X5, Mercedes-Benz и забраны более 10 миллионов рублей.

В ходе обыска оперативниками был найден в Porsche Cayenne, на котором передвигались подозреваемые, два охотничьих ножа. Из украденого был найден лишь Mercedes. Устанавливается причастность троих к подобным преступлениям.

Трое задержаны по 91 статье УПК РФ, кроме того, известно, что петербуржцы были ранее судимы.