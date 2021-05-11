В Ленобласти задержали трех подозреваемых в убийстве девушки

Ее тело нашли близи Мяглово.

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители задержали трех мужчин, которые подозреваются в убийстве девушки. Напомним, тело 20-летней жительницы Петербурга нашли в октябре 2021 года в Мяглово. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления по региону сегодня, 7 марта.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Расследование продолжается в течение 6 месяцев. По версии следователей, к убийству причастны граждане ближнего зарубежья. Подозреваемыми стали 26-летний, 28-летний и 48-летний мигранты.

По предварительным данным, 18 сентября злоумышленники вывезли землячку в лес на автомобиле, выстрелили в нее и ударили по голове металлическим предметом. От телесных повреждений женщина скончалась. В ближайшее время состоится суд. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержанных накануне пацифистов начали доставлять из изоляторов в суды.

Фото: Piter.tv