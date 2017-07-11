За ночь в одном районе Петербурга сгорели пять автомобилей

В Петербурге ночной пожар повредил пять автомобилей.

В ночь на вторник, 11 июля 2017 года, на Софийской улице в Петербурге произошел очередной автомобильный пожар. Там, как рассказали свидетели происшествия, за одну ночь сгорели сразу пять припаркованных машин.

Со своей стороны в пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что звонок о пожаре поступил на пульт дежурного около половины третьего часа ночи. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что у дома №37 корп 5 по Софийской улице уже почти дотла выгорели легковые "Фольксваген" и "КИА", а также от огня пострадали припаркованные рядом три машины.

– У трех рядом припаркованных автомобилей оплавились и обгорели детали кузова, – прокомментировали в пресс-службе городского Управления МЧС.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

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