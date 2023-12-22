На Софийской водитель сбил девочку-пешехода

В состоянии средней степени тяжести ребенка доставили в больницу.

В Купчино 22 февраля в 18:02 автомобилист сбил школьницу. Инцидент произошел на Софийской улице, 55. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

В результате случившегося пострадала 8-летняя девочка. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу.

За рулем находился 67-летний водитель. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Управление Госавтоинспекции по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает родителей на регулярной основе напоминать своим детям правила дорожного движения, в том числе правила перехода проезжей части. Пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что на Карпинского 14-летнего школьника нашли пьяным в луже.

Фото: Piter.tv