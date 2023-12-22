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На Софийской водитель сбил девочку-пешехода
Сегодня, 10:55
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На Софийской водитель сбил девочку-пешехода

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В  состоянии средней степени тяжести ребенка доставили в больницу.

В Купчино 22 февраля в 18:02 автомобилист сбил школьницу. Инцидент произошел на Софийской улице, 55. Об этом сообщили в пресс-службе  ГИБДД по региону. 

В результате случившегося пострадала 8-летняя девочка. В  состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу. 

За рулем находился 67-летний водитель. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Управление Госавтоинспекции по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает родителей на регулярной основе напоминать своим детям правила дорожного движения, в том числе правила перехода проезжей части.

Пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что на Карпинского 14-летнего школьника нашли пьяным в луже.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель сбил девочку, полиция, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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