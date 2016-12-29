В Петербурге поймали астраханца с внушительной партией синтетических наркотиков

Когда правоохранители задержали юношу, при себе у него было более ста грамм загадочного вещества.

Для полицейских четверг, 12 января, стал удачным в плане задержания людей с наркотиками при себе. Около полуночи рядом с домом 4 корпус 2 на улице Трефолева служители закона задержали 19-летнего молодого человека. При себе у него оказалась немаленькая партия подозрительного вещества. Экспертиза подтвердила, что юноша носил с собой 110 граммов синтетического наркотика.

Подозреваемый приехал в Северную столицу из Астрахани. Сейчас против него возбуждено уголовное дело из-за незаконного хранения наркотиков. Ближайшие двое суток молодой человек проведет в СИЗО, так как его задержали. Полицейские устанавливают каналы поставки наркотиков юноши. Также служители закона выясняют, что он собирался сделать с такой большой партией.

А в среду, 11 января, в Петербурге задержали мужчину с пятью кило героина. Он привез огромную партию дури из Москвы. Наркотики мужчина перевозил в пластиковых бутылках. Задержание проходило около одного из домов на улице Хошимина