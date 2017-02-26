Водитель "Газели" спас от смерти пятилетнего мальчика под Новосибирском

Накануне водитель "Газели" под Новосибирском спас маленького мальчика от смертельного удара тросом, заслонив его своей грудью, а сам получил рассечение шеи

Под Новосибирском водитель автомобиля "Газель" спас 5-летнего мальчика от удара. Сообщается, что у автомобиля, в котором ехало целое семейство, лопнуло колесо и транспортное средство влетело в сугроб. На помощь застрявшим в кювете автомобилисту и его семье поспешили водители внедорожника и "Газели".

Легковушку подцепили тросом и стали вытягивать из сугроба. Неожиданно трос лопнул и одна его часть полетела в строну стоявшего рядом малыша. Молодой парень, водитель "Газели" вовремя заметил потенциальную опасность, подхватил мальчика на руки и прижал его к груди, в то же время повернувшись к угрозе спиной. В итоге молодой человек получил рассечение шеи. Но травма не угрожает жизни героя. После перевязки он продолжил движение.



Видео: Piter.TV

