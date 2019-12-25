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За парковку на пешеходном переходе житель Приморского района получил шесть ножевых
Сегодня, 14:10
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За парковку на пешеходном переходе житель Приморского района получил шесть ножевых

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Агрессивного петербуржца задержали прохожие и передали сотрудникам полиции.

В Приморском районе на водителя "Газели" напал прохожий с ножом. Пешеходу не понравилось, что автомобилист припарковался на "зебре". 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в субботу, 30 апреля на Вербной улице у дома № 20/2. Пострадавшего доставили в больницу. 

Агрессивного петербуржца задержали прохожие и передали сотрудникам полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемому 47 лет и он работает машинистом башенного крана. 

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти четырехлетний мальчик попал под машину.

Фото: Piter.tv

Теги: вербная улица, водитель газели, нападение с ножом, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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