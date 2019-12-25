За парковку на пешеходном переходе житель Приморского района получил шесть ножевых

Агрессивного петербуржца задержали прохожие и передали сотрудникам полиции.

В Приморском районе на водителя "Газели" напал прохожий с ножом. Пешеходу не понравилось, что автомобилист припарковался на "зебре".

По информации Piter.tv, инцидент произошел в субботу, 30 апреля на Вербной улице у дома № 20/2. Пострадавшего доставили в больницу.

Агрессивного петербуржца задержали прохожие и передали сотрудникам полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемому 47 лет и он работает машинистом башенного крана.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти четырехлетний мальчик попал под машину.

Фото: Piter.tv