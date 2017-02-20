Видео: во Вьетнаме команда отказалась играть после спорного пенальти

Футболисты вьетнамской команды замерли и перестали бегать после странного момента на 46-й минуте матча.

Матч очередного тура Чемпионата Вьетнама по футболу закончился скандалом. Футболисты местного клуба Хо Ши Мин Сити отказались играть после назначения спорного пенальти в свои ворота. Они буквально замерли на газоне, прекратив какие-либо движения. А голкипер нарочно пропускал в свои ворота глупейшие мячи от соперников. Видео с этого спектакля абсурда уже появилось в Сети.

Как пишет The Guardian, поводом для "футбольного протеста" стал пенальти на 46-й минуте встречи. Тогда после навеса с фланга в штрафной "Хо Ши Мин Сити" упал один из нападающих соперников, выступающих в бордовых футболках. Судя по всему, контакта между ним и защитником не было, однако судья решил назначить 11-метровый. Заметим, что к моменту пенальти счет в игре между двумя аутсайдерами чемпионата был 2-2.

Своеобразный "вызов манекена" начался еще до реализации пенальти. Перед ударом "алой команды" обиженный вратарь повернулся к соперникам спиной и нарочно пропустил удар. После этого "Хо Ши Минн Сити" заняли места в центре поля и не сдвинулись с них до конца матча. Соперники увеличили счет до 5:2, а потом и им стало скучно забивать. Матч и закончился с таким результатом.

Парадоксально, но руководство футбольной федерации Вьетнама решило не наказывать судью. А вот руководителю "Хо Ши Мин Сити" пришлось уволиться со своего поста и оштрафовать футболистов: вот такие правила жизни в коммунистической стране.

Видео: VPF, YouTube