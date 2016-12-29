Видео: в чаше стадиона "Зенит-Арена" прокатились мотоциклисты

В пристутствии строителей на стадионе Крестовского острова прошло необычное тестирование поля

На многострадальном долгострое "Зенит-Арена" на Крестовском острове прошли необычные испытания. Там в присутствии строителей по полю стадиона проехались байкеры. По сообщению издания "Фонтанка", несколько мотоциклистов прокатились в чаше нового стадиона, чтобы проверить особенности акустики внутри "Зенит-Арены".

Напомним, стадион "Зенит-Арена" был сдан в эксплуатацию в преддверии нового, 2017 года. Окончание работ уже близко: все работы должны быть завершены к 31 марта.

После этого на стадионе начнут проходить тестовые игры, а летом 2017 года "Зенит-Арена" примет первый официальный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года – Кубок конфедераций.

Видео: youtube, Фонтанка