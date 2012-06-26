Видео: развратный танец британской школьницы закончился тяжелой травмой

Английские СМИ обсуждают нелепый случай в небольшом городке Шеффилд. Здесь девушка сняла на видео развратный танец, который закончился для нее страшной болью.

В Англии девушка-подросток сама наказала себя за непристойное поведение. Тинейджер по имени Бонни-Ли Браун сняла на видео жесткий облом во время исполнения эротического танца. ЧП случилось в квартире школьницы, где она устроила небольшую вечеринку для близких подруг. В какой-то момент девочки стали танцевать "по-взрослому", однако их затея обернулась крахом. Сама Бонни-Ли сделала неаккуратное движение бедрами и накололась на металлический штырь. От боли блондинка потеряла равновесие и громко закричала: ее эмоциональная реакция попала на видео. Этот "острый репортаж" уже стал хитом социальных сетей на Западе: по данным Daily Mail он получил более 50 000 лайков и 27 000 ретвитов.

Удивительно, но школьница не постеснялась выложить позорный ролик в Сеть. При этом она призналась, что в тот же вечер попала на операционный стол. Металлический штырь сильно поранил девочку: британке пришлось наложить не менее 5 швов. В Интернете комментаторы рассуждают, что "школота" просто сама наказала себя за глупое поведение. А кто-то прозвал происходящее на видео "кровавым тверком".

Видео: Twitter