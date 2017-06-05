Видео: на авиашоу в Пушкине в небо поднялись 30 машин

В Пушкине в авиашоу, который состоялся в честь 75-летия со дня образования 6-ой армии Военно-Воздушных Сил и Противовоздушной Обороны Западного военного округа, приняли участие 30 вертолетов и самолетов

В минувшие выходные в Пушкине прошло авиашоу, которое было приурочено к юбилею Шестой армии ВВС. В шоу приняли участие около тридцати боевых машин – и самолеты, и вертолеты.

На один день для горожан и гостей Петербурга открыли аэродром в Пушкине. Там все желающие смогли не только посмотреть на тренировочные полеты российских истребителей, но и посидеть за штурвалом боевого самолета (разумеется, на земле).

«Гордость, что сейчас полным ходом идет перевооружение на новую технику. Это, прежде всего, фронтовые бомбардировщики СУ-34, новейший истребитель СУ-35С, ударные вертолеты КА-52 и радиолокационная техника», - прокомментировал командующий 6-й армией ВВС и ПВО Александр Дуплинский.

Как сообщает пресс-служба западного военного округа, в параде принимали участие различные модели российской боевой техники, в том числе боевые вертолеты Ми-24 и Ка-52, истребители МиГ-31БМ и истребители-бомбардировщики Су-34. Целый ряд других боевых машин ВКС РФ принимал участие в наземном показе.

Видео: инстаграм