В сети появилось видео кота-математика из Петербурга: животное считает в уме

Для котика Мару вычислить квадратный корень или сложить числа – не проблема. Все школьники позавидуют способностям животного, который любит арифметику и лакомства.

Недавно в сети появилось видео кота-математика Мару из Петербурга. Эрмитажный кот обожает математику и лакомства. Мару всего 3, 5 года и родился он Северной столице. Уже с самого детства котик проявлял высокие интеллектуальные способности. Пару лет назад ему показали настольный звонок для ресепшн. Через 15 минут он уже вовсю нажимал головой на звонок самостоятельно, ведь за это ему давали корм.

Сегодня Мару за считанные секунды дает правильные ответы на арифметические задачки. "Квадратный корень из девяти, семь минус пять, три плюс два…" – кот бодро нажимает нужное количество раз на звоночек своей головой и получает за труд заслуженное лакомство.

Впрочем, некоторые пользователи сети скептически относятся к выдающимся способностям котика, заявляя, что дрессировщик вовремя останавливает Мару, давая ему в нужный момент корм. Хотя, конечно, метод поощрения животных – естественный аспект обучения. Сейчас эрмитажный Мару живет в "Республике кошек". И любой желающий может прийти и проверить умного кота-математика.





Видео: youtube, dimayaomel