Видео: В Ставрополе пятерых школьников затянуло в эскалатор

Поход классом в кино едва не окончился трагедией

Чудовищное происшествие в одном из ставропольских торговых центров, где в эскалатор затянуло нескольких школьников, попало на камеры видеонаблюдения а затем было опубликовано в Сети.

Как сообщается, группа школьников в Ставрополе отправилась в один из ТРК, чтобы посмотреть кино во время уже начавшихся новогодних каникул. После киносеанса дети вместе с учителем спускались вниз по эскалатору, как вдруг волосы одной из девочек затянуло в движущийся механизм эскалатора.

Образовалась давка, несколько школьниц упали. К ним стали сбегаться посетители торгового центра, чтобы оказать помощь. На видео хорошо заметно, что уже после начала нештатной ситуации эскалатор продолжал двигаться еще некоторое время, не менее десяти секунд. Не исключено, что из-за этого количество пострадавших могло увеличиться.

В общей сложности, как сообщили в местном экстренном ведомстве, госпитализировали пять младшеклассниц с различными травмами. В основном это рваные раны и переломы.

Сотрудники СКР утверждают, что вина за произошедшее лежит на сопровождавших школьников педагогах. По их мнению, преподавателями не была обеспечена безопасность жизни и здоровья детей. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность».

Видео: youtube