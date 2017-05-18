На Марсовом поле в небо выпустили сотни разноцветных воздушных шаров

Накануне вечером в Петербурге на Марсовом поле прошла акция в защиту ЛГБТ-сообщества. Акция была посвящена 27-й годовщине исключения гомосексуальности из реестра психических заболеваний.

Около двух сотен человек, принимавших участие в акции на Марсовом поле, в финале акции выпустили в небо разноцветные воздушные шары.

В гайд-парке среди прочих выступали известная журналистка Елена Костюченко, глава ЛГБТ-организации "Выход" Игорь Кочетков и другие.

Как сообщается, акция прошла без вмешательства полиции.

Видео: vk.com