Накануне вечером в Петербурге на Марсовом поле прошла акция в защиту ЛГБТ-сообщества. Акция была посвящена 27-й годовщине исключения гомосексуальности из реестра психических заболеваний.
Около двух сотен человек, принимавших участие в акции на Марсовом поле, в финале акции выпустили в небо разноцветные воздушные шары.
В гайд-парке среди прочих выступали известная журналистка Елена Костюченко, глава ЛГБТ-организации "Выход" Игорь Кочетков и другие.
Как сообщается, акция прошла без вмешательства полиции.
Видео: vk.com