Видео: Огромный портрет Путина появился на поле в Италии

Фермер "нарисовал" Путина трактором в преддверии G20

Итальянский фермер, который живет невдалеке от города Верона, с помощью своего трактора художественно пропахал свое поле так, что на нем получился огромный портрет российского президента Владимира Путина. Это произведение он создал накануне саммита Большой двадцатки, который должен пройти в Гамбурге в ближайшие дни – 6 и 7 июля.

Ширина портрета российского лидера составляет 135 м, из-за его масштабов всего Путин целиком можно рассмотреть только с высоты.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. На нем 7 июля состоится первая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

В прошлом году Гамбарин уже делал аналогичные портреты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которые на тот момент были претендентами на пост президента США.

Видео: youtube