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Лавров назвал саммит G20 успешным
Сегодня, 11:36
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Лавров назвал саммит G20 успешным

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По его словам, "двадцатка" переживает внутреннюю реформу.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедший в Нью-Дели саммит G20 успешным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия.

По словам Лаврова, "двадцатка" переживает внутреннюю реформу. Он подчеркнул, что это проявилось в существенной активизации членов организации от Глобального юга.  Также глава дипломатии заявил ,что при поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов, которые в итоге вошли в декларацию.

Ранее мы сообщали, что премьер Индии подарил Лаврову шарф с символами G20.

Фото: МИД России

Теги: g20, мид россии, саммит, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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