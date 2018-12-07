Лавров назвал саммит G20 успешным

По его словам, "двадцатка" переживает внутреннюю реформу.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал прошедший в Нью-Дели саммит G20 успешным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия.

По словам Лаврова, "двадцатка" переживает внутреннюю реформу. Он подчеркнул, что это проявилось в существенной активизации членов организации от Глобального юга. Также глава дипломатии заявил ,что при поддержке Индии страны настойчиво добивались учета своих интересов, которые в итоге вошли в декларацию.

Ранее мы сообщали, что премьер Индии подарил Лаврову шарф с символами G20.

Фото: МИД России