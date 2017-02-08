Видео: Алена Водонаева проехалась в машине с голой грудью

Известная телеведущая и светская львица Алена Водонаева сняла интимное видео прямо за рулем своего автомобиля.

Алена Водонаева продолжает всеми способами бороться за угасающую популярность. Около 18 часов назад она загрузила в Instagram довольно-таки откровенное видео. Телеведущая и звезда шоу-бизнеса запечатлела свою поезду за рулем автомобиля с полуголой грудью. Брюнетка зачем-то закатала блузку снизу и обнажила огромную грудь в роскошном бюстгалтере. Вот в таком виде красавица и проехала несколько километров, напевая странные рэп-треки низкого качества. Не удивительно, что ролик тут же стал хитом социальных сетей. За сутки его оценили более 300 000 подписчиков. В комментариях многие восхищались физической формой звезды, но нашлись и те, кто подверг поступок Водонаевой критике.

Ряд изданий напомнил, что недавно Алена Водонаева сделала операцию по уменьшению груди. Не исключено, что с помощью этого видео модель просто решила похвастаться новыми "шариками" перед своими поклонниками.

Ранее мы писали, что поклонник шокировал Ольгу Бузову, подарив телеведущей "Мерседес" за 10 млн. руб..

Видео: Instagram, Алена Водонаева