Поклонник шокировал Ольгу Бузову, подарив телеведущей "Мерседес" за 10 млн. руб.

Звезда "Дома-2" получила шикарный подарок от фаната: внедорожник за 170 тыс. долларов. Теперь девушка может вернуть автомобиль, который арендовала на время, обратно в салон.

Фанаты Ольги Бузовой поддерживают теледиву после развода с Тарасовым всеми способами. Недавно тайный поклонник подарил ведущей внедорожник стоимостью свыше 10 млн. руб. Об этом пишет Life, ссылаясь на источник близкий к окружению звезды "Дома-2".

Как стало известно, Ольга Бузова из-за развода была вынуждена отказаться от белоснежного "Мерседеса", который подарил ей некогда любимый Дмитрий Тарасов. Также девушка переехала на съемную квартиру. Однако телеведущая решила, что на метро она кататься не будет, поэтому арендовала автомобиль премиум-класса. Но, к её счастью, она может вернуть его обратно в салон. Ведь на днях тайный поклонник преподнес Бузовой щедрый подарок. Теледиве позвонили из автосалона и сообщили, что её ожидает сюрприз. Ольга была приятно удивлена, когда увидела перевязанный красной подарочной летной синий внедорожник "Мерседес" стоимостью порядка 170 тыс. долларов. Довольная Бузова уже села за руль машины и отправилась покорять дороги.

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова вновь сменила фамилию.