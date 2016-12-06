В сети нелегально скупают и продают билеты на "Алые паруса"

Накануне праздника "Алые паруса" мошенники усиленно торгуют в интернете билетами на праздник. также они предлагают выкупить билеты у выпускников.

Масштабный праздник выпускников "Алые паруса" просто манит к себе мошенников и фарцовщиков. До праздника остались считанные часы, а на многих площадках в интернете во всю идет торговля билетами на шоу.

Пригласительные билеты выдаются выпускникам и приглашенным гостям совершенно бесплатно. Вот только это не останавливает нечестных на руку людей. В социальной сети "ВКонтакте" есть несколько десятков групп, где вам предлагают купить пригласительные на "Алые паруса". Цена на билет варьируется от 1 рубля до 1000. Чаще всего встречается цена в 500-700 рублей.

В одной из групп также висит объявление о покупке билетов. То есть "предприниматели" предлагают школьникам продать их пригласительные. Кстати, у владельцев билеты покупают по 500 рублей, а вот продает тот же человек за 990 рублей.

Также множество объявлений есть на сайте Avito. Тут основная цена за билет – 500 рублей. В подлинности этих билетов можно вполне обоснованно усомниться. На фотографиях они все выглядят одинаково. А иногда продавцы и вовсе ставят снимки с самого шоу. При этом около 50 объявлений о продаже проходок на "Алые паруса" появились за час (с 16.20 по 17.20).

Фото: скриншоты ВКонтакте, Avito