"Темная башня": в сети появилось новое видео с Кингом, Макконахи и Эльбой

Создатели предстоящего фильма поделились с поклонниками культового американского писателя очередным роликом, который был составлен из новых фрагментов будущей картины и кусочков интервью с Кингом, Макконахи и Эльбой. За несколько дней видео оценили почти 1,9 миллионов человек.

В минувшие выходные на официальном youtube-канале студии "Sony Pictures Entertainment" появилось новое видео, посвященное предстоящему фильму "Темная башня". Надо сказать, что за несколько дней ролик оценили почти 1,9 миллионов человек.

Известно, что картина основана на одноименном цикле романов культового американского писателя Стивена Кинга.

В очередном видео появились фрагменты из предстоящего фильма. Кроме того, актеры Идрис Эльба и Мэтью Макконахи рассказали о своих персонажах, а Стивен Кинг упомянул о новых героях будущей картины.

Премьера "Темной башни" запланирована на начало августа.

Ранее мы сообщали, что в сети появился первый трейлер к предстоящему фильму по Стивену Кингу "Темная башня".



Видео: youtube. Sony Pictures Entertainment