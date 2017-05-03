"Темная башня": в сети появился первый трейлер к предстоящему фильму по Стивену Кингу

Создатели картины заинтриговали поклонников культового писателя, опубликовав трейлер "Темной башни". Главного злодея в новой ленте сыграет Мэттью МакКонахи.

В минувший понедельник, 1 мая, на своем официальном youtube-канале студия Sony Pictures опубликовала новый трейлер к предстоящему фильму "Темная башня". Картина основана на одноименной серии романов Стивена Кинга. Надо сказать, что за несколько дней ролик посмотрели почти 30 тысяч человек. Премьера "Темной башни" запланирована на 4 августа.

Сюжет картины прост: Роланд Дискейн, стрелок, странствует по миру в поисках Башни, которая удерживает вселенную от хаоса. В его задачи также входит спасение человечества, поскольку злой маг Рэндалл Флэгг намерен подпортить жизнь окружающим. По пути к заветной цели стрелок сражается с многочисленными монстрами и путешествует во времени.

Кстати, в главных ролях Идрис Эльба, известный по таким лентам, как "Тихоокеанский рубеж", "Прометей" и "Тор", и Кэтрин Уинник, сыгравшая Лагерту в сериале "Викинги". Кроме того, главным злодеем-антагонистом стал Мэттью МакКонахи.

Ранее мы сообщали, что в сети появился жуткий трейлер фильма "Оно".

Видео: youtube, Sony Pictures Entertainment