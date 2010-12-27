В Петербурге за проезд можно платить картой или телефоном

В Петербурге запустили проект, который позволяет оплачивать проезд на автобусе с помощью карты или мобильного устройства.

В Петербурге запустили проект по оплачиванию проезда на автобусе банковскими картами и мобильными устройствами. Пока такое оборудование только в двух маршрутах в районе Пулково. К концу лета "Пассажировтранс" планирует установить оборудование во всех 1900 автобусах.

Пресс-служба "Пассажиравтотранса" рассказывает, система работает вместе с Газпромбанком. С 7 июня она запустилась на маршрутах №39 и №39Э, которые ходят от аэропорта до станции метро "Московская". Такое новшество сделано к Кубку конфедераций. Уже к концу августа во всех автобусах проезд можно будет оплатить в одно косание.

"Внедрив новую технологию на маршрутах, ведущих в аэропорт, мы заботимся об удобстве гостей города, в частности, болельщиков Кубка конфедераций. И хотим, чтобы удобный способ оплаты был доступен для всех наших пассажиров", − сообщает генеральный директор СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин.

Фото: Официальный сайт "Пассажировтранс"