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В Петербурге за проезд можно платить картой или телефоном
Сегодня, 14:16
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Shdaria
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В Петербурге за проезд можно платить картой или телефоном

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В Петербурге запустили проект, который позволяет оплачивать проезд на автобусе с помощью карты или мобильного устройства.

 В Петербурге запустили проект по оплачиванию проезда на автобусе банковскими картами и мобильными устройствами. Пока такое оборудование только в двух маршрутах в районе Пулково. К концу лета "Пассажировтранс" планирует установить оборудование во всех 1900 автобусах.

Пресс-служба "Пассажиравтотранса" рассказывает, система работает вместе с Газпромбанком. С 7 июня она запустилась на маршрутах №39 и №39Э, которые ходят от аэропорта до станции метро "Московская". Такое новшество сделано к Кубку конфедераций. Уже к концу августа во всех автобусах проезд можно будет оплатить в одно косание. 

"Внедрив  новую технологию на маршрутах, ведущих в аэропорт, мы заботимся об удобстве гостей города, в частности, болельщиков Кубка конфедераций. И хотим, чтобы удобный способ оплаты был доступен для всех наших пассажиров", − сообщает генеральный директор СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин.

Фото: Официальный сайт "Пассажировтранс"

Теги: кубок конфедерации 2017 , оплата проезда картой или телефоном , петербург , петербург новости
Категории: Новости СПб Лента новостей

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