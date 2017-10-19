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Видео: в детском саду Невского района Петербурга произошел пожар

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В детском саду Петербурга загорелась комната в одном из корпусов.

В Петербурге утром 19 октября к десткому саду "Алёнушка" отправились сотрудники ГУ МЧС из-за сработавшей пожарной сигнализации.

К детсаду на улице Тельмана, 45, корпус 2 прибыли семь пожарных расчетов, скорая помощь, а также сотрудники полиции. Известно, что всех детей успели вывести из дошкольного учреждения. Из окон одного из корпусов валит дым, предположительно, в комнате прачечной. В настоящее время на месте происшествия проводится проверка по факту случившегося. 

 

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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