Массовая авария на КАД: Daewoo Nexia оказалась на капоте Peugeot

На кольцевой автодороге произошла массовая авария. По сообщениям очевидцев, пострадало семь автомобилей. Одна из машин от удара оказалась на капоте другой.

С большой неприятности началось утро вторника, 23 мая, для автомобилистов. На участке кольцевой автодороги недалеко от Стрельны произошла массовая авария. Разные повреждения получило семь автомобилей.

Все пострадавшие автомобили в ряд выстроились в правом ряду. Судя по всему, никто из автовладельцев нужную дистанцию не соблюдал. Самые внушительные повреждения у Peugeot и Daewoo Nexia. Последняя так сильно врезалась в машину спереди, что ее подбросило. В этот момент под колесами оказалась другая иномарка. В итоге, Nexia разместилась на капоте и лобовом стекле Peugeot. Остальные участники аварии получили по вмятине спереди и сзади.

Информации о пострадавших нет. Однако эти данные пока уточняются. В районе аварии затруднено движение. Кроме аварии движение закрывают дорожные работы. Из-за них, кстати, на участке ограничена скорость.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург