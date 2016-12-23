В Финском заливе нашли подводные лодки военных времен

Поисковая экспедиция нашли две подлодки в Финском заливе. Обе лодки участвовали в боевых действиях 1941 и 1943 годах.

Поисковая экспедиция «Поклон кораблям Великой победы» нашли две советские подводные лодки класса "Щука". Находку обнаружили в районе острова Большой Тютерс.

Субмарины были найдены на глубине 60 и 46 метров. Лодки погибли 1941 и 1943 годах при форсировании немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").

Лодки принимали участие в боевых действиях в Балтике. Субмарина Щ-406 под командованием капитана второго ранга Е.Я. Осипова, по официальным данным, в 1942 году уничтожила пять кораблей противника и смогла привезти с собой пленных моряков. Таким образом, экипаж лодки был награжден орденами и медалями, а капитан Осипов стал подводником и получил звание Героя Советского Союза 1942 года.

5 мая будут сделаны мемориальные доски со списками членов экипажа. Также будет проведена панихида и отданы воинские почести.