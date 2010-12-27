В центре Петербурга 30 июня ограничат движение из-за футбольного мероприятия: схема

Из-за протокольного мероприятия Оргкомитета "Россия-2018" в центре Северной столицы будут ограничены проезд и парковка.

В пятницу, 30 июня, автовладельцев ждет очередной сюрприз. В центре города перекроют движение, а также ограничат парковку. Причиной этих мер стало протокольное мероприятие Оргкомитета "Россия-2018".

В Водопроводном переулке ограничат движение от Смольной набережной до Шпалерной улицы. Здесь нельзя будет остановиться или припарковаться с семи утра до одиннадцати вечера.

Кроме того, ограничения коснуться въезда на парковку легковых автомобилей у дома 49 на Шпалерной улице. Тут будет организован пункт контроля.

Ниже приведены схемы от пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Instagram / aleksandra_antonik