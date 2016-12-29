В выходные сильный снегопад парализует дороги в Петербурге

Синоптики обещают, что осадки будут идти всю субботу и продолжатся в ночь на воскресенье.

Синоптики устрашают жителей Северной столицы. Они обещают на субботу, 14 января, и ночь воскресенья сильные снегопады. Как сообщают в МЧС со ссылкой на специалистов, снегопад начнется в субботу и будет лишь наращивать мощь. Также осадки продолжатся и ночью на воскресенье.

Однако горожане по разному принимают новости о сугробах. Водители констатируют, что непогода грозит увеличенным числом аварий. А они в свою очередь приводят к многочисленным пробкам. Кроме того, снег может парализовать движение просто завалив проезд. А вот спортсмены-любители радуются снегу. Можно съездить за город и покататься на лыжах или просто с горок.

Ранее мы сообщали, что Петербург ближайшие три дня будет заваливать снегом. При этом главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов призвал петербуржцев готовить санки и "ватрушки".

Видео: Youtube / Helen video