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МЧС: в Петербурге 18 января ожидается метель
Сегодня, 13:44
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МЧС: в Петербурге 18 января ожидается метель

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Порывы ветра до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает об ухудшении погоды в четверг, 18 января.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 января в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 15 м/с.

Водителей и пешеходов сотрудники МЧС просят быть особенно внимательными и осторожными. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте.

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Фото: pxhere

Теги: метель, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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