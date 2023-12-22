МЧС: в Петербурге 18 января ожидается метель

Порывы ветра до 15 м/с.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает об ухудшении погоды в четверг, 18 января.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 18 января в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 15 м/с.

Водителей и пешеходов сотрудники МЧС просят быть особенно внимательными и осторожными. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте.

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Фото: pxhere