В Волхове пропал 9-летний ребенок с сотрясением мозга

Мальчика госпитализировали, однако до больницы он не доехал

Странный эпизод произошел накануне в поселке Сясьстрой. Как сообщается, в приемный покой местной больницы обратился девятилетний ребенок с жалобой на травму головы и недомогание. После осмотра мальчику диагностировали сотрясение головного мозга.

На вопрос об обстоятельствах, при которых мальчик получил травму, он сказал, что упал на прогулке. Состояние его было сочтено удовлетворительным, однако медики приняли решение госпитализировать мальчика в Волховскую больницу. О произошедшем медики дали телефонограмму в полицию.

При этом несколькими часами позднее выяснилось, что в Волховскую больницу мальчик так и не доехал. Правоохранители отправились по месту жительства ребенка, однако там им никто не открыл. Сейчас ребенка ищут.

Видео: архив