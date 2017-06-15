В Выборгском районе проведут обработку водных объектов от комаров

Личинки малярийных комаров убьют в 58 водоемах Выборгского района.

На территории Выборгского района Санкт-Петербурга начались работы по обработке водных объектов от личинок малярийных комаров.



По данным "Конкретно.ру", территорию водоемов будут обрабатывать один день в каждом из летних месяцев. Общая площадь территорий, предназначенных к обработке составляет 5,161 га.



58 выбранных для обработки водоемов назвали благоприятными для жизни малярийных комаров.Распыление биологически активных веществ безопасно для людей и животных. Оно позволит провести полное уничтожение малярийных комаров на личиночной стадии без вреда для окружающей среды.



На основании письма Главного государственного санитарного врача по Выборгскому и Калининскому районам Петербурга администрацией Выборгского проведен открытый аукцион на осуществление ларвицидных обработок благоприятных для размножения малярийных комаров водоемов, расположенных на территории района. Стоимость проведения работ составила более 88 тысяч рублей.