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В Выборгском районе проведут обработку водных объектов от комаров

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Личинки малярийных комаров убьют в 58 водоемах Выборгского района.

На территории Выборгского района Санкт-Петербурга начались работы по обработке водных объектов от личинок малярийных комаров.

По данным "Конкретно.ру", территорию водоемов будут обрабатывать один день в каждом из летних месяцев. Общая площадь территорий, предназначенных к обработке составляет 5,161 га.

58 выбранных для обработки водоемов назвали благоприятными для жизни малярийных комаров.Распыление биологически активных веществ безопасно для людей и животных. Оно позволит провести полное уничтожение малярийных комаров на личиночной стадии без вреда для окружающей среды.

На основании письма Главного государственного санитарного врача по Выборгскому и Калининскому районам Петербурга администрацией Выборгского проведен открытый аукцион на осуществление ларвицидных обработок благоприятных для размножения малярийных комаров водоемов, расположенных на территории района. Стоимость проведения работ составила более 88 тысяч рублей.

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Категории: Новости СПб

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