В Тосненском районе со стрельбой ограбили сельпо

Грабители с травматическим пистолетом и газовым баллоном ограбили продовольственный магазин

В поселке имени Тельмана в Тосненском районе двое грабителей в масках совершили вооруженное нападение на продовольственный магазин. Как сообщается, они были вооружены травматическим пистолетом и газовым баллончиком.

Как сообщается, грабители нейтрализовали 43-летнюю продавщицу с помощью газового баллончика, распылив ей в лицо перцовый газ. Кроме того, преступники произвели несколько выстрелов.

После этого преступники обчистили кассу и скрылись с места происшествия. Добычей грабителей стали 55 тысяч рублей наличными.

Продавщица нажала «тревожную» кнопку, группа реагирования охранного предприятия прибыла через 20 минут. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

Видео: архив