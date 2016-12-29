В Старом Осколе группа мужчин насмерть забила молодую мать на глазах у ребенка

Пятеро мужчин напали ночью на спящую семью с целью ограбления

Как сообщает пресс - служба Старооскольского городского суда Белгородской области, данное чудовищное происшествие произошло в конце декабря 2016 года.

Житель Московской области, гражданин Таджикистана, узнал, что в одном из домов в Старом Осколе находится крупная сумма денег. Об этом он сообщил своим знакомым. Один из них предложил ворваться в частный дом ночью, напасть на супругов и забрать деньги. В процессе подготовки к разбойному нападению присоединились еще двое знакомых.

Действуя в соответствии с разработанным планом, четверо мужчин ночью 28 декабря 2016 года, надев маски с прорезями для глаз, ворвались в дом и напали на спящих супругов. Пятый соучастник оставался в машине около дома. Мужчины стали избивать супругов, допытываясь у них, где находятся сбережения. С особой жестокостью мужчины избивали женщину на глазах у ее четырехлетней дочери. Хозяину дома были нанесены тяжелые травмы, а женщине в процессе избиения нанесли тяжелую черепно - мозговую травму, от которой молодая женщина скончалась на месте нападения.

Далее злоумышленники похитили 800 тысяч рублей и скрылись с места преступления. По горячим следам преступников вычислили, и на данный момент задержаны трое из них. Ими оказались жители Московской области 1992, 1994 и 1985 годов рождения. Еще двое подозреваемых в этом чудовищном преступлении находятся в международном розыске.

На данный момент каждому из мужчин предъявлено обвинение по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем". За данное преступление предусмотрено самое жесткое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Видео: Piter.TV