Мужчине удалось убить одного человека и ранить другого.

Житель Старого Оскола устроил стрельбу на парковке в ночь на 7 сентября. Об этом рассказали региональные представители Следственного комитета России. В пресс-службе надзорного ведомства по Белгородской области уточнили, что один человек погиб в результате трагедии, другой - ранен. Злоумышленник находился на территории стоянки в нетрезвом состоянии. О стрельбе полиции сообщили жители Рождественского микрорайона.

Между 36-летним местным жителем и случайными прохожими из-за громких разговоров возник словесный конфликт. В разгар конфликта подозреваемый достал из припаркованного рядом автомобиля, принадлежащего ему, охотничье ружье пресс-служба СК РФ по региону

Пуля попала выжившему пострадавшему в плечо. Еще один мужчина получил смертельную травму и погиб на месте конфликта. раненому - 20 лет. Молодой человек госпитализирован. Подозреваемый скрылся с места преступления. Позже его поймали оперативники. По факту стрельбы правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статье за убийство, совершенное общеопасным способом, а также за покушение на убийство.

Следственный комитет: задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области.

Фото: Piter.tv