В Сосновой поляне собачник с таксой выстрелил в лицо прохожему

Прохожий сделал владельцу собаки замечание

Накануне утром, 23 февраля 2017 года, в полицию обратился немолодой петербуржец, житель Красносельского района. Он потребовал привлечь к ответственности владельца собаки, который обстрелял его из травматического пистолета.

Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина с таксой, который гулял с животным у дома 7/3 по улице Пионерстроя, выстрелил в него. Поводом для острой реакции владельца собаки, по словам пострадавшего, стало замечание, с которым петербуржец обратился к хозяину таксы.

Как сообщается, собачник выстрелил в лицо заявителю из неизвестного предмета. При этом был слышан громкий хлопок. Пострадавший был направлен в Мариинскую больницу на обследование.

видео: архив