Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 14:54
0
Moulin_
1306
Код вставки плеера

В Сосновой поляне собачник с таксой выстрелил в лицо прохожему

0
 
 

Прохожий сделал владельцу собаки замечание

Накануне утром, 23 февраля 2017 года, в полицию обратился немолодой петербуржец, житель Красносельского района. Он потребовал привлечь к ответственности владельца собаки, который обстрелял его из травматического пистолета.

Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина с таксой, который гулял с животным у дома 7/3 по улице Пионерстроя, выстрелил в него. Поводом для острой реакции владельца собаки, по словам пострадавшего, стало замечание, с которым петербуржец обратился к хозяину таксы.

Как сообщается, собачник выстрелил в лицо заявителю из неизвестного предмета. При этом был слышан громкий хлопок. Пострадавший был направлен в Мариинскую больницу на обследование.

видео: архив

Теги: красносельский район , петербург , сосновая поляна , стрельба из травматики , хозяин собаки
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5