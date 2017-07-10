В Санкт-Петербурге проведут вечер памяти Ильи Олейникова

К 70-летию комединого актера Ильи Оленникова в театре комедии пройдет вечер память с участием его друзей и коллег.

Сегодня, 10 июля, в Северной столице пройдет вечер памяти Ильи Олейникова. Мероприятие, как книга, будет состоять из отдельных глав. Первая глава будет посвящена телевизионной деятельности актера. Близкие и коллеги Олейникова вспомнят его работы на телевидении, в частности программу "Городок", которую он создал вместе с другом Юрием Стояновым.

Во второй главе будут говорить об эстрадной жизнь актера. За время своей творческой деятельности Илья Олейников выпустил несколько дисков с авторскими песнями в жанре "шансон".

О театре и кинематографии расскажут в 3-ей и 4-ой главах. Вспомнят его роли, как в мюзиклах, так и в кино. Не обойдут стороной и сериалы, среди которых значится "Мастер и Маргарита".

Алина Синицына



Видео: архив