Очевидцы сняли горящую инкассаторскую машину в городе Ревда Свердловской области

Сегодня днем, 10 февраля, в городе Ревда Свердловской области загорелась инкассаторская машина.
Очевидцы этого происшествия сняли на видео и опубликовали его в интернете. На кадрах видеосюжета видно, как дымится автомобиль. Двери автомобиля открыты. Рядом стоит спецмашина пожарной службы.
В видео за кадром сообщается, что люди все целы. В салоне сгорели руль и обшивка двери. А так же люди сомневаются в целостности ли деньги, которые мог перевозить этот автомобиль.
Причину возгорания автомобиля предстоит выяснить специалистам.
Видео: Instagram/polinazavarina