Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Сегодня, 9:18
0
Moulin_
357
Код вставки плеера

В Пушкине мужчину убили пятью выстрелами, в том числе – "контрольным"

0
 
 

Труп 46-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен 17 мая

В Пушкине сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в том, что он застрелил собственного брата. 55-летнего жителя Петербурга нашли убитым накануне днем, 17 мая. При этом отмечается, что всего криминалисты насчитали в теле погибшего пять пуль – четыре в теле и одну, "контрольную", в голове.

Известно, что тело убитого было обнаружено в его собственной квартире в доме №53 по Ленинградской улице в Пушкине.

По горячим следам оперативники задержали по подозрению в убийстве брата погибшего. Сейчас устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.

Видео: архив

Теги: контрольный выстрел , петербург , пушкин , убийство
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5