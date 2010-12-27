В Пулково странный пассажир сообщил о взрывном устройстве в багаже

В аэропорту Петербурга проверяют пассажира, который заявил о наличии СВУ в своем багаже.

Петербургские СМИ сообщают об очередном ЧП в аэропорту Пулково. Здесь в районе 11 утра был задержан один из пассажиров, который при досмотре сообщил о том, что хранит в чемодане самодельное взрывное устройство. Об этом пишет "Фонтанка". Возможно, пассажир просто пошутил про бомбу в багаже, однако инструкция предписывает сотрудникам аэропорта в таких случаях действовать максимально жестко. В итоге у пассажира были изъяты вещи: их оцепили и передали в ведение саперов. Сам "шутник" был задержан до выяснения обстоятельств.

К счастью, из-за действий петербуржца не пострадали остальные пассажиры. Полиция приняла решение не эвакуировать аэропорт и не задерживать рейсы. А вот сам юморист наверняка опоздал на свой самолет. Более того, если в багаже так и не окажется бомбы, то он может сесть в тюрьму на срок до 3-х лет за ложное сообщение о заминировании.

Ранее мы писали, что станцию метро "Проспект Ветеранов" "разминировали" после звонка лжеминёра.

Фото: канал Piter.TV