Станцию метро "Проспект Ветеранов" "разминировали" после звонка лжеминёра

Сегодня, 4 февраля 2017 года в Петербурге на станции "Проспект Ветеранов" лжеминёрша блокировала работу станции, вследствие чего сотрудники полиции проверяли платформу и вестибюли в течение часа.

Известно, что вчера, 3 февраля, в районе 8 часов вечера неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила о заложенной в метро бомбе. На "Проспекте Ветеранов" в половину девятого вечера началась проверка, однако никаких следов взрывчатки не нашли. В 21:37 станцию вновь открыли для пассажиров. По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что вчера вечером появилась первая информация о том, что самая загруженная станция петербургской подземки закрыта по техническим причинам, — об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Видео: Piter.TV