Станция метро "Василеостровская" закрыта из-за запаха гари

Станция метро "Василеостровская" закрыта на вход и выход.

В социальных сетях петербуржцы сообщают о закрытии станции метро "Василеостровская". Горожане пишут, что двери объекта закрыты, на крыльце вестибюля образовалась толпа. Причины, по которым горожан не пускают в подземку, уточняются. Отметим, что первые сообщения о случившемся появились в Сети примерно в 17.30.

Часть очевидцев сообщает о запахе гари на станции. По неуточненным данным, временно ограничено все движение поездов по "третьей линии". Люди сообщают, что из-за задержи поездов на "Маяковской" и "Гостином дворе" образовались очереди на платформах и эскалаторах.

Фото: Мегаполис