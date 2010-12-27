Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Станция метро "Василеостровская" закрыта из-за запаха гари
Сегодня, 17:37
0
Butenko
256

Станция метро "Василеостровская" закрыта из-за запаха гари

0
 
 

Станция метро "Василеостровская" закрыта на вход и выход.

В социальных сетях петербуржцы сообщают о закрытии станции метро "Василеостровская". Горожане пишут, что двери объекта закрыты, на крыльце вестибюля образовалась толпа. Причины, по которым горожан не пускают в подземку, уточняются. Отметим, что первые сообщения о случившемся появились в Сети примерно в 17.30.

Часть очевидцев сообщает о запахе гари на станции. По неуточненным данным, временно ограничено все движение поездов по "третьей линии". Люди сообщают, что из-за задержи поездов на "Маяковской" и "Гостином дворе" образовались очереди на платформах и эскалаторах.

Фото: Мегаполис

Показать на карте
Теги: новости петербурга , новости спб , станция василеостровская
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5