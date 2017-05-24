Резидента Comedy Club задержали в Петербурге за вождение без прав

Участника Comedy Club из Петербурга задержали полицейские. Комик попался правоохранителям за вождением с недействительными водительскими правами.

Одного из резидентов петербургского Comedy Club задержали правоохранительные органы. Участник три "Смирнов, Иванов, Соболев" Илья Соболев попался за вождением без прав. Сообщается, что его остановили в центре города для проверки документов. Когда он предъявил свое водительское удостоверение, оказалось, что оно недействительно.

Как стало известно Life, комика лишили прав еще в 2014 году. Но Соболев заявляет, что не знал об этом и не получал решения суда.

Актер нарушил административное законодательство. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или общественные работы на 100-200 часов.

Видео: Instagram / sobolev_tut