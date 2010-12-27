В Петербурге задержали убийцу, разыскиваемого с конца 90-х

В Петербурге задержан бандит 90-х. Злоумышленник совершил ряд преступлений, за что сейчас арестован.

В Петербурге задержали Алексея Ивкова, подозреваемый в хищении, убийстве и других преступлениях.

Известно, что в ноябре 1999 года злоумышленник со своими приятелями похители предпринимателя. Увезли потерпевшего в лес, где совершили жестокое убийство.

В марте 2000 года бандиты убили еще одного бизнесмена. Преступники находились в грузовике ЗИЛ у железной дороги Санкт-Петербург - Гатчина. Один из сообщников из грузовика расстрелял машину пострадавшего. В результате чего были убиты предприниматель и его сын. Трое получили ранениея.

Соучастники Алексея были задержаны и осуждены ранее. Расследование уголовного дела на Алексея Ивкова возобновлено, преступник арестован.