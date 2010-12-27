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В Петербурге задержали убийцу, разыскиваемого с конца 90-х
Сегодня, 15:21
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Shdaria
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В Петербурге задержали убийцу, разыскиваемого с конца 90-х

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В Петербурге задержан бандит 90-х. Злоумышленник совершил ряд преступлений, за что сейчас арестован.

 В Петербурге задержали Алексея Ивкова, подозреваемый в хищении, убийстве и других преступлениях. 

Известно, что в ноябре 1999 года злоумышленник со своими приятелями похители предпринимателя. Увезли потерпевшего в лес, где совершили жестокое убийство.

В марте 2000 года бандиты убили еще одного бизнесмена. Преступники находились в грузовике ЗИЛ у железной дороги Санкт-Петербург - Гатчина. Один из сообщников из грузовика расстрелял машину пострадавшего. В результате чего были убиты предприниматель и его сын. Трое получили ранениея. 

Соучастники Алексея были задержаны и осуждены ранее. Расследование уголовного дела на Алексея Ивкова возобновлено, преступник арестован. 

Теги: бандит , девяностые , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Лента новостей

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