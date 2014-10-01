В Краснодаре задержали члена банды, находящегося 19 лет в розыске

В 1990-х мужчина была участником криминального мира, а в XXI веке перебрался в Краснодар и стал бизнесменом.

Петербургские оперативники уголовного розыска задержали в Краснодаре бандита из 90-х. Мужчина сменил имя и основал в южном городе агентство недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный обвиняется в том, что в июле 1997-го года напал с оружием на инкассаторов возле пункта обмена валюты на Нарвском проспекте. Бандиты стреляли по инкассаторскому автомобилю, а затем расстреляли самого инкассатора, который нес деньги. Участники преступной группы похитили 224 млн "старых" рублей. Группировка состояла из представителей различных спецслужб. Были возбуждены уголовные дела по статьям "Разбой" и "Убийство".

Кроме того, мужчина мог быть причастен еще к нескольким убийствам, в том числе жестокой расправе с курсантом военного учебного заведения в 1999 году. До 2002 года он "крышевал" влиятельного бизнесмена и даже пережил два покушения на свою жизнь. Затем преступник переехал в Краснодар, который был его родным городом, где проживал с семьей. В ближайшее время задержанного этапируют в Петербург.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что виновным в вооруженном нападении на салоны сотовой связи дали по 11 лет. Они совершили пять нападений.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО