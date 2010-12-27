В Петербурге с 19 июня введены новые ограничения движения транспорта

В Петербурге очередное ограничение движения.

В Петерубрег с 19 июня вводят ограничение движения. Пресс-служба ГАТИ сообщает, что до 26 июня ограничено движение транспорта по Авангардной ул. от ул. Чекистов до пр. Народного Ополчения, включая перекресток с ул. Чекистов, Андреевским пер, Полежаевским пр.

Также, до 2 июля ограничено движение по Новоколомяжскому пр. от ул. Щербакова до Вербной ул.

С 21 по 22 июня ограничено движение на перекрестке Новоколомяжского пр. и ул. Щербакова.

С 23 по 24 июня закрыто направление движения транспорта по Новоколомяжскому пр. от Вербной ул. к ул. Щербакова.

С 25 июня до 06:00 26 июня полностью закрыто движение по Новоколомяжскому пр. от ул. Щербакова до Вербной ул.

С 25 июня до 06:00 26 июня закрыто движение на перекрестке Новоколомяжского пр. и ул. Щербакова.

Также продолжаются работы по строительству Поклонногорского путепровода. В связи с этим с 19 июня по 8 августа закрыто движение по:

Поклонногорской ул. от ж/д до пр. Энгельса, без перекрестков с Ракитовской ул., Арктической ул. и Ярославским пр.;

Главной ул. от Афонской ул. до Поклонногорской ул.;

Мгинский пер. от 2-й Утиной ул. до Главной ул.;

Первомайскому пр. от Мгинского пер. до Поклонногорской ул.;

Удельному пр. от ул. Сергея Марго до Поклонногорской ул., включая перекрестки;

ул. Сергея Марго от Костромского пр. до Удельного пр.;

Костромской пр. от ул. Сергея Марго до Поклонногорской ул., включая перекрестки;В

Громовской ул. от Ярославского пр. до Костромского пр.

А с 24 июля по 27 июля ограничено движение по нечетной стороне Афонской ул. от Поклонногорской ул. до Главной ул.