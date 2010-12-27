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Истлевший труп пропавшего без вести нашли в гараже Калининского района
Сегодня, 10:31
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Asyaromanenkova
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Истлевший труп пропавшего без вести нашли в гараже Калининского района

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В воскресенье в одном из гаражей кооператива нашли скелет мужчины. Оказалось, что погибший находится в розыске по заявке родственников.

Пугающая находка была сделана в воскресенье, 25 июня, в Калининском районе Северной столицы. Около 14.20 в гаражном кооперативе в одном из боксов нашли тело мужчины. Судя по всему, погибший долгое время провел в гараже, так как его тело было скелетированным.

Обстоятельства смерти мужчины остаются загадкой. Труп нашли подвешенным. Правоохранительным органам удалось быстро установить личность погибшего. Им оказался 34-летний мужчина. Он числился в федеральном розыске. Родственники горожанина обратилась в полицию петроградского района с заявлением о его пропаже.

Для выяснения обстоятельств смерти тело направили в морг. Там специалисты проведут вскрытие и прольют свет на возможные причины его кончины.

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Теги: гараж , калининский район , новости питера , новости спб , происшествия спб , скелет
Категории: Происшествия

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